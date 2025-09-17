Chi è Mattia Furlani oro ai Mondiali di Tokyo nel salto in lungo

Il nuovo fenomeno dell'atletica leggera italiana si chiama Mattia Furlani , splendido protagonista ai Mondiali di Tokyo 2025, con la medaglia d' oro nel salto in lungo . Un trionfo ricco di emozioni per l'atleta azzurro e per certi versi anche inatteso, considerando come aveva iniziato la gara. Qualificatosi con la nona misura di 8.07, il ventenne di Marino sfodera nel momento meno atteso un incredibile 8.39, il suo primato personale. Un colpo micidiale al morale dei rivali, il giamaicano Tajay Gayle e il cinese Yuhao Shi, che devono accontentarsi della seconda e della terza piazza. Insomma Furlani ha dimostrato ancora una volta di riuscire a dare il meglio di sé nei momenti importanti, dote tipica dei grandi campioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

