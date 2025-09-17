Chi è Mattia Furlani medaglia d’oro conquistata ai Mondiali di Tokyo 2025 nel salto in lungo

A soli vent’anni, Mattia Furlani è già diventato il volto nuovo dell’ atletica italiana e internazionale. Con la medaglia d’oro conquistata ai Mondiali di Tokyo 2025 nel salto in lungo, il giovane campione romano ha scritto una pagina destinata a rimanere nella storia dello sport azzurr Mattia Furlani porta nel sangue la passione sportiva suo padre Marcello è stato altista di buon livello negli anni Ottanta (ha 2,27 m come miglior prestazione), sua madre Kathy Seck era una sprinter di origini senegalesi. La sorella Erika ha seguito anch’essa la strada dell’atletica nel salto con l’asta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

