Chi è Mattia Furlani medaglia d’oro conquistata ai Mondiali di Tokyo 2025 nel salto in lungo
A soli vent’anni, Mattia Furlani è già diventato il volto nuovo dell’ atletica italiana e internazionale. Con la medaglia d’oro conquistata ai Mondiali di Tokyo 2025 nel salto in lungo, il giovane campione romano ha scritto una pagina destinata a rimanere nella storia dello sport azzurr Mattia Furlani porta nel sangue la passione sportiva suo padre Marcello è stato altista di buon livello negli anni Ottanta (ha 2,27 m come miglior prestazione), sua madre Kathy Seck era una sprinter di origini senegalesi. La sorella Erika ha seguito anch’essa la strada dell’atletica nel salto con l’asta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Mattia Furlani: “Gasperini? Dategli tempo, la Roma è nel mio cuore”
Mattia Furlani litiga con la pedana, Tentoglou pesca la gran misura ed è terzo agli Europei a squadre
Mattia Furlani furibondo: “Non ho peli sulla lingua, organizzazione non all’altezza. Devo lavorare sulla tecnica, è frustrante”
Mattia Furlani conquista il primo oro dell'Italia ai Mondiali di atletica, a Tokyo: l'azzurro lo vince nella finale del salto in lungo, con la misura di 8 metri e 39, suo primato personale ? https://tinyurl.com/3dx9hv9w - X Vai su X
Mattia Furlani conquista il primo oro dell'Italia ai Mondiali di atletica, a Tokyo: l'azzurro lo vince nella finale del salto in lungo, con la misura di 8.39, suo primato personale. Leggi l’articolo completo su RaiNews.it - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Mattia Furlani medaglia d’oro nel salto in lungo ai mondiali di Tokyo?; Chi è Mattia Furlani oro ai Mondiali di Tokyo nel salto in lungo; Mattia Furlani che sogno | è medaglia d' oro nel salto in lungo ai mondiali di Tokyo Finché non sento l' inno non ci credo | Live.
Il volo mondiale di Mattia Furlani: «La medaglia d'oro è un pezzo di tutti. È solo l’inizio» - L'azzurro è il più giovane campione del mondo nel salto in lungo della storia, davanti al figlio del vento, Carl Lewis, oro a Helsinki nel 1983 a 22 anni. vanityfair.it scrive
VIDEO Mattia Furlani, il salto nell’oro ai Mondiali: da 4° a 1° al penultimo tentativo! - Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali 2025 di atletica, facendo festa sulla pedana di Tokyo al termine di una ... Lo riporta oasport.it