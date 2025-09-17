Chi è Katia Buchicchio Miss Italia 2025 | il fidanzato Micheal età genitori e studi

Alta 1.75, originaria di Anzi, in provincia di Potenza, Katia Buchicchio è iscritta al primo anno di Odontoiatria e Protesi Dentaria. Oltre a studiare, Miss Italia 2025 coltiva la passione per il ricamo e il cucito, un’arte che le è stata tramandata dalle nonne e dalle zie e che fa parte della cultura della terra da cui proviene. Fidanzata con Michael, Katia ha dedicato la vittoria al padre Antonio, “il mio manager che mi ha accompagnato in tutte le selezioni a cui ho partecipato”, ha dichiarato la ragazza. E per il futuro ha detto: “Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia Regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

