Chi è Katia Buchicchio Miss Italia 2025 | il fidanzato Micheal età genitori e studi
Alta 1.75, originaria di Anzi, in provincia di Potenza, Katia Buchicchio è iscritta al primo anno di Odontoiatria e Protesi Dentaria. Oltre a studiare, Miss Italia 2025 coltiva la passione per il ricamo e il cucito, un’arte che le è stata tramandata dalle nonne e dalle zie e che fa parte della cultura della terra da cui proviene. Fidanzata con Michael, Katia ha dedicato la vittoria al padre Antonio, “il mio manager che mi ha accompagnato in tutte le selezioni a cui ho partecipato”, ha dichiarato la ragazza. E per il futuro ha detto: “Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia Regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: katia - buchicchio
Katia Buchicchio è Miss Italia 2025: la 18enne lucana incoronata regina della bellezza alla 86ª edizione
Miss Italia 2025: chi è Katia Buchicchio, età, origine e il podio
Miss Italia 2025 è lucana: Katia Buchicchio Di Anzi, 18 anni
Festa ad Anzi, il paese natale di Katia Buchicchio, Miss Italia 2025 Il servizio di Anna Musacchio - facebook.com Vai su Facebook
Katia Buchicchio, Miss Italia 2025: è la prima dalla Basilicata e la prima con l’apparecchio. 18 anni, originaria di Anzi in provincia di Potenza, studia Odontoiatria. L'86esima edizione - X Vai su X