Chi è Jonas Matteo del Grande Fratello 19 | età cognome origini lavoro amore Instagram

Jonas è uno dei concorrenti del Grande Fratello 19, l’edizione rinnovata condotta da Simona Ventura. Non proprio il ragazzo della porta accanto, ma un attore e un modello. Infatti, questo dettaglio potrebbe generare delle polemiche. Infatti, il pubblico di Canale 5 dovrebbe un’edizione che faccia da ritorno alle origini, con persone comuni e sconosciute. A quanto pare, qualcuno non lo è del tutto. E tra questi c’è Jonas, il cui nome all’anagrafe è in realtà Matteo. Nonostante questo, va detto che non è comunque un volto famoso o noto sul piccolo schermo. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su di lui. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

