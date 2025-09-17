Chi è Eyal Mizrahi l’israeliano che ha fatto infuriare Iacchetti per il genocidio a Gaza

Medico veterinario israeliano trapiantato a Milano, il Presidente dell'associazione Amici di Israele Eyal Mizrahi da anni è impegnato nei vari movimenti sionisti e pro Israele in Italia ma in passato è stato anche soldato dell’esercito israeliano col quale ha combattuto anche nella prima guerra del Libano. È stato protagonista dell’accesissimo scontro verbale con Enzo Iacchetti mentre si parlava dell’attacco israeliano a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it