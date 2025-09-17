Chi è Dalibor Svrcina il lucky loser che affronterà Berrettini…dopo aver perso con Zeppieri

Dopo quasi tre mesi dall’ultima partita, finalmente Matteo Berrettini torna in campo e lo farà nel torneo ATP 250 di Hangzhou. L’ultima apparizione del tennista romano risaliva al primo turno di Wimbledon (sconfitta al quinto set con il polacco Majchrzak) e da quel momento l’ex Top-10 ha dovuto affrontare un lungo periodo di inattività, complice l’ennesimo infortunio e anche una profonda crisi personale dopo l’ennesimo stop forzato. L’obiettivo di Berrettini è quello di provare a ritrovare la forma migliore in questi ultimi mesi della stagioni, in modo da poter mettere in difficoltà Filippo Volandri nelle convocazioni per le finali di Coppa Davis, dopo che lo scorso anno il romano è stato protagonista nel secondo trionfo azzurro consecutivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

