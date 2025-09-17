© Notizie.com - Chi è Christian Bruckner, il principale sospettato per la scomparsa di Maddie McCann: è tornato libero

Christian Bruckner , principale sospettato della scomparsa di Maddie McCann , è stato rilasciato dal carcere tedesco di Sehnde per insufficienza di prove, dopo aver scontato una pena per stupro in un altro caso. Torna alla ribalta la triste storia della piccola Maddie McCann, scomparsa nel 2007 all’età di tre anni, in Portogallo. Questa volta a far parlare è stato il fatto che Christian Bruckner, principale sospettato del caso, è stato rilasciato dal carcere tedesco di Sehnde, dov’era recluso con l’accusa di aver violentato un’anziana turista americana di settantadue anni proprio a Praia da Luz, dove scomparve la bambina, nel 2005. 🔗 Leggi su Notizie.com

In questa notizia si parla di: christian - bruckner

Caso Maddie McCann: Christian Brückner scarcerato, il 48enne libero senza accuse

Maddie McCann, sospettato tedesco esce dal carcere: Christian Brückner è libero

Maddie McCann, rilasciato dal carcere il principale sospettato Christian Brückner

Scarcerato Christian Brückner, il principale sospettato per la scomparsa di Maddie McCann. Per la famiglia della piccola fine delle speranze Brückner è uscito questa mattina dal carcere di Sehnde. Ha scontato la pena per uno stupro del 2005. È da anni sos - facebook.com Vai su Facebook

Scarcerato Christian Brückner, il principale sospettato per la scomparsa di Maddie McCann. Per la famiglia della piccola fine delle speranze - X Vai su X

Christian Brueckner è uscito dal carcere | è il principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann; Maddie McCann sospettato tedesco esce dal carcere | Christian Brückner è libero; Maddie McCann sospettato tedesco esce dal carcere | Christian Brueckner è libero.

Liberato in Germania principale sospettato del caso Maddie - Christian Brückner è stato rilasciato dal carcere per insufficienza di prove, dopo aver scontato una pena per stupro in un altro caso. Secondo tg24.sky.it

Maddie McCann: liberato in Germania Christian Brückner, il principale sospettato. Mancano le prove - L'uomo ha scontato una pena di sette anni e mezzo per aver violentato una turista statunitense in Portogallo nel 2005 ... Segnala msn.com