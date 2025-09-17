Tra i concorrenti della 19esima edizione del Grande Fratello c’è lei, Anita. La ragazza, con il corpo ricco di tatuaggi, è stata subito presentata da Simona Ventura come una persona con una grande corazza, ma anche molto dolce. La gieffina, da lunedì 22 settembre 2025, ha modo di raccontare la sua storia sotto le luci dei riflettori della Casa più spiata d’Italia. Sembra un volto che finora non abbiamo mai visto sul piccolo schermo. Nonostante ciò, ha un bel seguito su Instagram, dove anche qualche personaggio che già è apparso in TV la segue. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere su Anita, che ha una bellezza mozzafiato! Grande Fratello 19, chi è Anita Mazzotta: dove vive, lavoro, famiglia. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Chi è Anita del Grande Fratello 19: età, cognome, genitori, lavoro, origini, fidanzato, Instagram