Checco compie cento anni Sensi | È il simbolo della nostra Visso
L'abbraccio di Visso per i cento anni di Francesco Benedetti, chiamato da tutti "Checco". Lunedì pomeriggio, su invito del festeggiato, concittadini, amici, parenti e amministrazione, a partire dal sindaco Rosella Sensi, si sono riuniti in piazza Maria Cappa per questo importante traguardo. Il neo centenario è sempre rimasto a Visso; vive in una Sae, una casetta, essendo anche lui terremotato ("Ho visto tanti terremoti, non solo quello del 2016", precisa). Una torta con cento candeline, la banda del paese e tanta musica hanno animato una festa fatta di sorrisi, ricordi e commozione. "Checco parla con gli occhi, il suo sguardo dice tutto – ha detto la sindaca, ex presidente della Roma Calcio -.
Visso festeggia i 100 anni di Checco. Il sindaco Rosella Sensi: «Un testimonial della nostra terra, legato alla comunità nonostante il sisma» - VISSO Una torta con cento bignè, la piazza gremita e un’intera comunità raccolta attorno a un uomo che è diventato simbolo di un territorio. Da msn.com