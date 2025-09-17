L’abbraccio di Visso per i cento anni di Francesco Benedetti, chiamato da tutti "Checco". Lunedì pomeriggio, su invito del festeggiato, concittadini, amici, parenti e amministrazione, a partire dal sindaco Rosella Sensi, si sono riuniti in piazza Maria Cappa per questo importante traguardo. Il neo centenario è sempre rimasto a Visso; vive in una Sae, una casetta, essendo anche lui terremotato ("Ho visto tanti terremoti, non solo quello del 2016", precisa). Una torta con cento candeline, la banda del paese e tanta musica hanno animato una festa fatta di sorrisi, ricordi e commozione. "Checco parla con gli occhi, il suo sguardo dice tutto – ha detto la sindaca, ex presidente della Roma Calcio -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Checco compie cento anni. Sensi: "È il simbolo della nostra Visso"