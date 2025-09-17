Che gaffe in Juventus-Borussia Dortmund l’errore alla romana ha fatto il giro del web

Un errore “alla romana” durante il match di ieri sera tra Juventus e Borussia Dortmund è già diventato virale. È iniziata con il botto la Champions League della Juventus. Impegnati all’Allianz Stadium contro il Borussia Dortmund, i bianconeri hanno pareggiato una rocambolesca partita 4-4. Un match dalle mille emozioni, soprattutto nel secondo tempo. Ad avere un impatto decisivo sull’incontro è stato Dusan Vlahovic. Entrato al 60? sullo 0-1 al posto di uno sconclusionato David, il serbo si rivela ancora una volta un’arma in più a gara in corso. Con il numero nove in campo, la Juventus segna tutti i suoi quattro gol. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

