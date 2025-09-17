Che gaffe in Juventus-Borussia Dortmund l’errore alla romana ha fatto il giro del web
Un errore “alla romana” durante il match di ieri sera tra Juventus e Borussia Dortmund è già diventato virale. È iniziata con il botto la Champions League della Juventus. Impegnati all’Allianz Stadium contro il Borussia Dortmund, i bianconeri hanno pareggiato una rocambolesca partita 4-4. Un match dalle mille emozioni, soprattutto nel secondo tempo. Ad avere un impatto decisivo sull’incontro è stato Dusan Vlahovic. Entrato al 60? sullo 0-1 al posto di uno sconclusionato David, il serbo si rivela ancora una volta un’arma in più a gara in corso. Con il numero nove in campo, la Juventus segna tutti i suoi quattro gol. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: gaffe - juventus
La gaffe della Juventus sui social con Thuram: pubblica una foto di Khephren chiamandolo Marcus
Premesso che a me parrucco non sta più simpatico ma il sig. Pistacchio lo sa che x entrare nella hall of fame della della Juventus ci sono requisiti specifici e non si va a simpatia di nessuno? Ogni volta che scrive qualcosa pistolino fa una gaffe. #poveretto. - X Vai su X
I tifosi l'hanno subito notato: una gaffe simile da parte della Juventus raramente la si aspettava: https://fanpa.ge/bRuz8 - facebook.com Vai su Facebook
Juve Borussia Dortmund: retroscena Yildiz e i giocatori “bianchi”. E la gaffe dello speaker al gol del 4-4… – VIDEO di Andrea Bargione - 4 – Il VIDEO di Andrea Bargione dopo il match Andrea Bargione, presente all’Allianz Stadium dur ... Da juventusnews24.com
Juventus-Borussia Dortmund 4-4, gol e highlights: Kelly e Vlahovic pareggiano nel recupero - 4, gol e highlights: Kelly e Vlahovic pareggiano nel recupero ... Riporta sport.sky.it