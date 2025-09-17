Che fine ha fatto la Flotilla? Greta Thunberg cambia barca e lascia il direttivo Gli attivisti ora navigano verso Gaza
Che fine ha fatto la Global Sumud Flotilla? A bordo le polemiche non mancano. La notizia delle ultime ore è che la componente più in vista della missione, Greta Thunberg, ha lasciato il direttivo e si è trasferita dalla nave 'Family' alla nave 'Alma'. A raccontarlo, ieri, è stato l'inviato del. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: fine - flotilla
I Subsonica supportano il progetto della Global Sumud Flotilla: le navi salperanno verso Gaza a fine agosto
Greta Thunberg ci riprova con la flotilla di Gaza: "Vogliamo porre fine all'assedio"
L'annuncio di Israele: «Sì alla proposta di Trump, vogliamo porre fine alla guerra» | Flotilla, "drone colpisce barca di Thunberg"
'Cacciata dalla Flotilla perché facevo il mio mestiere'. Se il fine della Flotilla fosse davvero solo portare aiuti umanitari, cosa ci sarebbe da nascondere? Che bisogno ci sarebbe di avere solo giornalisti allineati? - X Vai su X
Le navi italiane della Global Sumud Flotilla stanno salpando dalla Sicilia Dopo giorni d’attesa, diciotto imbarcazioni italiane stanno salpando dalla Sicilia per unirsi alla Global Sumud Flotilla e tentare di rompere il blocco israeliano, al fine di consegnare aiuti n - facebook.com Vai su Facebook
Sumud Flotilla, Greta Thunberg lascia comitato direttivo: resta come organizzatrice e partecipante; Che fine ha fatto la Flotilla? Greta Thunberg cambia barca e lascia il direttivo. Gli attivisti ora navigano verso Gaza; Droni, ritardi e ostacoli non fermano la Sumud: la Flotilla verso Gaza.