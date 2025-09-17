Tutti lo conoscono e (quasi) tutto lo utilizzano: stiamo parlando di ChatGPT, il chatbot lanciato da OpenAI nel 2022 che oggi conta oltre 700 milioni di utenti settimanali. Ma perché le persone lo utilizzano? Se lo sono chiesto anche i ricercatori della società di Sam Altman, cha hanno deciso di andare a caccia di risposte. Ecco cosa hanno scoperto. Sempre più donne utilizzano l’IA. Il team di ricerca economica dell’azienda ha collaborato con l’economista di Harvard, David Deming, per analizzare 1,5 milioni di conversazioni, con l’aiuto dell’IA, e capire come l’uso di ChatGPT ( ora siamo alla versione 5 ) sia cambiato nel tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ChatGpt, il 70% degli utenti lo usa per la vita quotidiana e non per lavoro