chatgpt entro la fine del mese ci saranno i controlli parentali sugli account

OpenAI entro la fine del 2025 intende rendere l'uso di ChatGPT più sicuro per gli adolescenti e più trasparente per le famiglie. Spoiler: i chatbot non sono il problema. Forse lo siamo noi

ChatGPT: entro il prossimo mese arrivano i controlli parentali

L’AI di ChatGPT-5 ha previsto il prezzo di Bitcoin a fine 2025; A fine settembre arriva Amália, la 'ChatGPT portoghese'; Blog | OpenAI entro la fine del 2025 introdurrà un pacchetto di strumenti pensato per rendere l’uso di ChatGPT più sicuro per gli adolescenti e più trasparente per le famiglie.

Come le persone utilizzano ChatGpt - OpenAI ha pubblicato uno studio dal quale emergono due aspetti principali: le IA sono sempre più strumento d’uso quotidiano e la loro adozione è democratica e ... Lo riporta repubblica.it

ChatGpt in down, non un caso isolato: quattro "crash" in pochi mesi. Ecco che cosa succede - Ieri, dopo tre ore di disservizi, è stato lo stesso chatbot di OpenAI a spiegare agli utenti che problema aveva avuto ... Come scrive affaritaliani.it