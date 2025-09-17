ChatGPT entro la fine del mese ci saranno i controlli parentali sugli account

Dday.it | 17 set 2025

Un sistema di predizione dell’età attiverà in automatico la modalità under 18 se ci sono dubbi, mentre i controlli parentali offriranno protezioni aggiuntive entro poche settimane. 🔗 Leggi su Dday.it

L’AI di ChatGPT-5 ha previsto il prezzo di Bitcoin a fine 2025; A fine settembre arriva Amália, la 'ChatGPT portoghese'; Blog | OpenAI entro la fine del 2025 introdurrà un pacchetto di strumenti pensato per rendere l’uso di ChatGPT più sicuro per gli adolescenti e più trasparente per le famiglie.

