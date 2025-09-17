ChatGPT entro la fine del mese ci saranno i controlli parentali sugli account
Un sistema di predizione dell’età attiverà in automatico la modalità under 18 se ci sono dubbi, mentre i controlli parentali offriranno protezioni aggiuntive entro poche settimane. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: chatgpt - entro
OpenAI entro la fine del 2025 intende rendere l’uso di ChatGPT più sicuro per gli adolescenti e più trasparente per le famiglie. Spoiler: i chatbot non sono il problema. Forse lo siamo noi - facebook.com Vai su Facebook
ChatGPT: entro il prossimo mese arrivano i controlli parentali #Adolescenti #ChatGPT #ControlloGenitori #Genitori #OpenAI #ParentalControl #Sicurezza #TechNews https://ceotech.it/chatgpt-entro-il-prossimo-mese-arrivano-i-controlli-parentali/… - X Vai su X
L’AI di ChatGPT-5 ha previsto il prezzo di Bitcoin a fine 2025; A fine settembre arriva Amália, la 'ChatGPT portoghese'; Blog | OpenAI entro la fine del 2025 introdurrà un pacchetto di strumenti pensato per rendere l’uso di ChatGPT più sicuro per gli adolescenti e più trasparente per le famiglie.
Come le persone utilizzano ChatGpt - OpenAI ha pubblicato uno studio dal quale emergono due aspetti principali: le IA sono sempre più strumento d’uso quotidiano e la loro adozione è democratica e ... Lo riporta repubblica.it
ChatGpt in down, non un caso isolato: quattro "crash" in pochi mesi. Ecco che cosa succede - Ieri, dopo tre ore di disservizi, è stato lo stesso chatbot di OpenAI a spiegare agli utenti che problema aveva avuto ... Come scrive affaritaliani.it