ChatGPT e adolescenti le nuove funzioni di OpenAI per proteggerli
Sono state annunciate dall'amministratore delegato di OpenAI Sam Altman dopo i recenti di cronaca, e cercano di bilanciare libertà e sicurezza. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: chatgpt - adolescenti
Adolescenti che si confidano con ChatGPT: i consigli ai genitori
OpenAI entro la fine del 2025 intende rendere l’uso di ChatGPT più sicuro per gli adolescenti e più trasparente per le famiglie. Spoiler: i chatbot non sono il problema. Forse lo siamo noi - facebook.com Vai su Facebook
The next big sexting Flirtare con ChatGPT è un’educazione sentimentale senza emozioni autentiche Di Camilla de Meis https://linkiesta.it/2025/09/flirt-chatgpt-adolescenti-intimita/… via @Linkiesta - X Vai su X
ChatGPT e la Sicurezza degli Adolescenti: OpenAI Sviluppa Sistemi per la Tutela dei Minori; Presto per usare ChatGPT sarà necessario mostrare la carta d'identità?; ChatGPT introduce il parental control per proteggere gli adolescenti.
ChatGpt riconoscerà adolescenti per evitare i temi sensibili - OpenAI sta sviluppando un sistema progettato per identificare automaticamente gli utenti adolescenti e limitare il loro utilizzo di ChatGpt, evitando temi come il suicidio. Segnala ansa.it
AI tra produttività e sicurezza: Microsoft spinge Copilot dentro 365, OpenAI tutela i più giovani su ChatGPT - Microsoft rende Copilot una componente centrale di Microsoft 365 per migliorare la produttività, mentre OpenAI implementa strumenti di sicurezza e controlli parentali su ChatGPT per proteggere gli ute ... Si legge su news.fidelityhouse.eu