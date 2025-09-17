Charlie Sheen | Avevo capito che Matthew Perry non era sobrio prima della sua morte

L'ex star di Due uomini e mezzo ha parlato dell'attore di Friends scomparso nel 2023 con il quale recitò in un episodio della serie Go On. Ospite di una puntata di Piers Morgan Uncensored pubblicato su YouTube, Charlie Sheen ha ricordato come mise in dubbio la sobrietà di Matthew Perry durante il suo tour promozionale del memoir nel 2022. Sheen ha spiegato di essersi preoccupato per lo stato di salute del collega, con il quale non condivideva un'amicizia ma aveva recitato in un episodio della sit-com Go On. Charlie Sheen si accorse del problema di salute di Matthew Perry "Potevo capire che non era sobrio mentre parlava di un libro che riguarda la sobrietà e il recupero" ha raccontato Sheen "Mi sono sentito davvero male, mi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

