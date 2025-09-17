Charlie Kirk una tragedia italiana
di Gabriele Garofalo Se qualche vecchio militante del Movimento Unionista Italiano, piccolo partito del secondo dopoguerra, avesse visto come la classe dominante italiana abbia reagito di fronte ai fatti di questo settembre 2025 avrebbe motivo di rallegrarsi: sembra quasi che il MUI abbia fatto solo finta di sciogliersi nel 1948 e abbia deciso di agire nell’ombra per raggiungere l’annessione dell’Italia agli Usa. Gli esponenti di governo della Repubblica Italiana hanno (giustamente) espresso un fortissimo sdegno per l ‘omicidio dell’opinionista e commentatore politico Charlie Kirk. Ma non si sono limitati a ciò: hanno anche portato avanti un’azzardata operazione di collegamento fra il teso clima politico negli Stati Uniti e gli Anni di Piombo: il fatto accaduto nel lontanissimo Utah è la perfetta dimostrazione della violenza della sinistra italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: charlie - kirk
Usa,ucciso attivista conservatore Charlie Kirk. Arrestato presunto killer
Utah, ucciso Charlie Kirk: giovane prodigio della destra trumpiana
Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer
Charlie Kirk, Robinson è accusato di omicidio aggravato. Gli inquirenti chiedono la pena di morte - X Vai su X
Charlie Kirk, George Floyd… due pesi e due misure? ? La reazione della politica italiana e dei media è stata la stessa? Ne abbiamo parlato a “Battitori Liberi” su Radio Cusano Campus, con Savino Balzano e Gianluca Fabi! Ascolta l’estratto della puntat - facebook.com Vai su Facebook
Trump: Trattare i radicali di sinistra come terroristi, poi in Arizona per commemorare Kirk - Texas avvia indagini su professori per commenti su Kirk; Sette capi di accusa contro Tyler Robinson per l'omicidio di Charlie Kirk. Verrà richiesta la pena di morte; L’assassinio di Kirk e la perversa alternativa dell’Occidente.
Sette capi di accusa contro Tyler Robinson per l'omicidio di Charlie Kirk. Verrà richiesta la pena di morte - Il presunto killer avrebbe pianificato l'uccisione da una settimana e avrebbe confessato il fatto ai genitori e al compagno di stanza. Si legge su huffingtonpost.it
La tragedia americana dell’omicidio di Charlie Kirk - Tutte le reazioni (e i silenzi) all'assassinio di Charlie Kirk, attivista molto vicino a Donald Trump, in un campus universitario negli Stati Uniti. Secondo startmag.it