charlie kirk una tragedia italiana

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025

di Gabriele Garofalo Se qualche vecchio militante del Movimento Unionista Italiano, piccolo partito del secondo dopoguerra, avesse visto come la classe dominante italiana abbia reagito di fronte ai fatti di questo settembre 2025 avrebbe motivo di rallegrarsi: sembra quasi che il MUI abbia fatto solo finta di sciogliersi nel 1948 e abbia deciso di agire nell’ombra per raggiungere l’annessione dell’Italia agli Usa. Gli esponenti di governo della Repubblica Italiana hanno (giustamente) espresso un fortissimo sdegno per l ‘omicidio dell’opinionista e commentatore politico Charlie Kirk. Ma non si sono limitati a ciò: hanno anche portato avanti un’azzardata operazione di collegamento fra il teso clima politico negli Stati Uniti e gli Anni di Piombo: il fatto accaduto nel lontanissimo Utah è la perfetta dimostrazione della violenza della sinistra italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

