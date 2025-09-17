Charlie Kirk? Era odioso Non puoi invitare la violenza a tavola e rimanere scioccato quando inizia a mangiare | Amanda Seyfried sulla morte dell’attivista
Si è infiammato il dibattito in America attorno alla figura di Charlie Kirk, l’attivista conservatore americano ucciso lo scorso 10 settembre alla Utah Valley University di Orem. Tra le tante opinioni emerse tra esponenti politici e del mondo dello spettacolo, anche Amanda Seyfried ha voluto dire la sua. L’attrice lo ha fatto commentando un video di Instagram di martedì 16 settembre pubblicato dal profilo So Informed. Il video sottolineava come Charlie Kirk fosse schierato contro i diritti che dovrebbero essere riconosciuti universalmente. Non è un mistero che le sue posizioni fossero contro aborto, immigrazione e gay. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: charlie - kirk
Usa,ucciso attivista conservatore Charlie Kirk. Arrestato presunto killer
Utah, ucciso Charlie Kirk: giovane prodigio della destra trumpiana
Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer
Prima udienza per il sospetto omicida di Charlie Kirk, lo Utah chiederà la pena di morte - X Vai su X
Il fuoco acceso da Charlie Kirk è quello dell’amore per la Patria. Un fuoco che custodiremo e manterremo vivo, insieme. - facebook.com Vai su Facebook
Amanda Seyfried commenta l'omicidio di Charlie Kirk: Era odioso; Era odioso, Amanda Seyfried esprime il suo giudizio su Charlie Kirk dopo il suo assassinio; Trump: Trattare i radicali di sinistra come terroristi, poi in Arizona per commemorare Kirk - Texas avvia indagini su professori per commenti su Kirk.
“Era odioso”, Amanda Seyfried esprime il suo giudizio su Charlie Kirk dopo il suo assassinio - Amanda Seyfried ha condiviso la sua opinione su Charlie Kirk dopo il suo assassinio della scorsa settimana. Scrive fanpage.it
Charlie Kirk, chi era il volto del conservatorismo Usa ucciso da un proiettile - Influencer politico, voce dei giovani conservatori e alleato di Trump, Kirk è stato assassinato durante un evento pubblico. Come scrive famigliacristiana.it