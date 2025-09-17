Channing Tatum i fan esortano l' attore | Se faranno il live-action del tuo anime preferito ti vogliamo

Attore noto per blockbuster e commedie, Channing Tatum ha prestato la voce a un personaggio di Demon Slayer, conquistando gli spettatori e accendendo nuove fantasie sul suo futuro in altri adattamenti. L'esordio di Channing Tatum come doppiatore in Demon Slayer: Infinity Castle ha sorpreso il pubblico americano. Ora i fan di Black Clover lo immaginano nel ruolo di Yami in una futura trasposizione live-action, alimentando un inatteso entusiasmo online. Dal box office al doppiaggio: la sorpresa Demon Slayer Il debutto statunitense di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito ha frantumato record al botteghino con un'apertura da 70 milioni di dollari, diventando il miglior esordio di sempre per un film anime e per un titolo d'animazione vietato ai minori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

