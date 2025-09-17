Chanel rivoluziona il beauty maschile con Boy de Chanel | la linea make up per lui

Chanel fa un passo storico nel mondo del beauty maschile: il 1° settembre è stato il lancio ufficiale, per adesso solo in Corea del Sud, di Boy de Chanel, la nuova linea trucco studiata appositamente per l’uomo contemporaneo. Un’innovazione che segna un vero e proprio riconoscimento del make up non più come un tabù per il pubblico maschile, ma come uno strumento di stile e cura personale. Boy de Chanel è un omaggio a Boy Capel, musa e grande amore di Coco Chanel, simbolo di un’eleganza senza tempo e senza distinzioni di genere. Boy de Chanel: Perché proprio in Corea del Sud? L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

