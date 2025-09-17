Amsterdam, 17 settembre 2025 – Due colpi di testa, due corner. Calhanoglu assiste e Thuram incorna. Così, l'Inter batte 0-2 l'Ajax alla Johann Cruijff Arena e si prende i primi tre punti della Champions League 20252026. Una ottima Inter in tutte le fasi di gioco, sia come impostazione, sia come tenuta difensiva, sia come ritmo. I nerazzurri si rilanciano dopo le due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato e, soprattutto, scoprono un Pio Esposito già maturo e nel vivo del gioco. Senza Lautaro, problemi alla schiena, il giovane attaccante azzurro ha brillato sul massimo palcoscenico continentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions, sempre e solo Thuram: l'Inter passa ad Amsterdam 0-2. Ajax ko