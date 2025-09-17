Champions l’Inter c’è | Thuram illumina Amsterdam e riporta il sorriso ai nerazzurri
Inter ritrova se stessa in Champions League, conquistando tre punti preziosi ad Amsterdam contro l’ Ajax. Dopo settimane di dubbi e delusioni, la squadra di Cristian Chivu risponde con determinazione e cuore, guidata da uno straordinario Marcus Thuram che trascina i nerazzurri con una prestazione da incorniciare. Chivu aveva chiesto ai suoi attenzione, carattere e, soprattutto, quella voglia di vincere che sembrava smarrita nel finale della scorsa stagione. L’Inter, in una trasferta europea mai banale contro una squadra gloriosa come l’Ajax, risponde con maturità e concretezza, portando a casa una vittoria meritata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: champions - inter
Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Champions League: Ajax-Inter 0-2 e Paris SG-Atalanta 4-0. Giovedì Manchester City-Napoli Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggio - facebook.com Vai su Facebook
Riscatto nerazzurro im Champions, esordio perfetto per la squadra di Chivu #Champions #UCL #Inter - X Vai su X
Inter, Thuram: “Contro il PSG sarà una sfida speciale: sono cresciuto lì” - Chiuso il capitolo Serie A adesso l’obiettivo dell’Inter rimane la Champions League. Riporta gianlucadimarzio.com
Thuram su Inter-Psg di Champions: "Se vinco taglio i capelli? Prima alzo la Coppa" - Inizia la lunga settimana che culminerà con la finale di Champions League di sabato 31 maggio fra Inter e Psg. Secondo sport.sky.it