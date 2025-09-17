Champions l’Inter c’è | Thuram illumina Amsterdam e riporta il sorriso ai nerazzurri

Inter ritrova se stessa in Champions League, conquistando tre punti preziosi ad Amsterdam contro l’ Ajax. Dopo settimane di dubbi e delusioni, la squadra di Cristian Chivu risponde con determinazione e cuore, guidata da uno straordinario Marcus Thuram che trascina i nerazzurri con una prestazione da incorniciare. Chivu aveva chiesto ai suoi attenzione, carattere e, soprattutto, quella voglia di vincere che sembrava smarrita nel finale della scorsa stagione. L’Inter, in una trasferta europea mai banale contro una squadra gloriosa come l’Ajax, risponde con maturità e concretezza, portando a casa una vittoria meritata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

