Un altro lungo infortunio tra le fila del Real Madrid: il titolarissimo di Xabi Alonso salterà il match contro la Juventus. Se per la Juventus il debutto in Champions League è stato tormentato, non si può dire lo stesso – almeno per quanto riguarda il risultato – per il Real Madrid. I blancos hanno battuto in casa l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi per 2-1. Decisivo, come spesso in quest’inizio di stagione, Kylian Mbappé. L’ex Psg ha realizzato una doppietta su rigore, dopo che i suoi erano andati sotto per la prima rete con l’OM di Timothy Weah. Per Xabi Alonso non è stato un esordio semplice in Champions League sulla panchina delle Merengues. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Champions League, Xabi Alonso nei guai: sfiderà la Juve con un reparto decimato