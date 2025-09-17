Champions League Xabi Alonso nei guai | sfiderà la Juve con un reparto decimato
Un altro lungo infortunio tra le fila del Real Madrid: il titolarissimo di Xabi Alonso salterà il match contro la Juventus. Se per la Juventus il debutto in Champions League è stato tormentato, non si può dire lo stesso – almeno per quanto riguarda il risultato – per il Real Madrid. I blancos hanno battuto in casa l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi per 2-1. Decisivo, come spesso in quest’inizio di stagione, Kylian Mbappé. L’ex Psg ha realizzato una doppietta su rigore, dopo che i suoi erano andati sotto per la prima rete con l’OM di Timothy Weah. Per Xabi Alonso non è stato un esordio semplice in Champions League sulla panchina delle Merengues. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: champions - league
Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League del Principato di Monaco
Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
Champions League su Sky e NOW: debutto boom, Juventus-Borussia oltre 1,1 milioni di spettatori - X Vai su X
#UCL #ChampionsLeague Stasera alle 21:00 tocca ad altre due italiane. #Inter sul campo dell'#Ajax, #Atalanta ospite del #ParisSaintGermain. Tutta la Champions League minuto per minuto su #Radio1 https://www.raiplaysound.it/radio1 #AjaxInter #PsgAt - facebook.com Vai su Facebook
Xabi Alonso: Nonostante l'uomo in meno, la squadra ha voluto fare la partita; Real Madrid, 2-1 al Marsiglia al debutto in Champions League: Weah illude De Zerbi, Mbappé la ribalta di rigore; Lo stratagemma del Real Madrid per spaventare gli avversari: ha esposto le coppe in un corridoio.
Real, Alonso vince all'esordio in Champions: "Sfruttato lo spirito unico del Bernabeu" - 1 contro l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi nella prima giornata della. Riporta tuttomercatoweb.com
Xabi Alonso loda Mbappe: "È uno dei nostri leader per personalità, esperienza e influenza" - Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Marsiglia. Scrive tuttomercatoweb.com