Vince l’Inter sul campo dell’Ajax, Atalanta ko contro i campioni d’Europa in carica. I risultati della seconda serata di Champions League Va in archivio anche la seconda serata della Champions League 202526. Per le squadre italiane, dopo il pareggio della Juventus, arrivano la vittoria dell’ Inter e la sconfitta dell’ Atalanta. Thuram a segno contro l’Ajax, doppietta alla prima giornata di Champions (Foto LaPresse) – calciomercato.it I nerazzurri non sbagliano e passano sul campo dell’ Ajax trascinati da Marcus Thuram. L’attaccante francese, affiancato da Pio Esposito con Lautaro non al meglio, ha deciso il match con una doppietta di testa sugli sviluppi di due calci d’angolo, a fine primo tempo e ad inizio ripresa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Champions League: Thuram e l'Inter tornano a sorridere, troppo PSG per l'Atalanta