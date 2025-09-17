Champions League stasera Ajax-Inter | tutto sulla partita e dove vederla

La lunga attesa è terminata: stasera, mercoledì 17 settembre 2025, riparte ufficialmente l’avventura in Champions League dell’Inter che affronterà l’Ajax: ecco tutte le info sulla partita e dove vederla. I nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, sono attesi all’Amsterdam Arena, dove affronteranno l’undici di John Heitinga nella prima giornata della fase a gironi della massima competizione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Ajax-Inter oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla; Champions League: oggi alle 21 scendono in campo Ajax-Inter e Paris SG-Atalanta - Paris SG-Atalanta, cronaca testuale; Champions League, la partita trasmessa in chiaro su TV8 stasera 17 Settembre 2025.

champions league stasera ajaxChampions League, Ajax-Inter oggi ore 21: Sky, Prime o in chiaro? Ecco dove vederla in tv - Inter si disputerà mercoledì 17 settembre alle 21:00: dove vedere in tv e streaming l'esordio dei nerazzurri in Champions League ... Secondo fcinter1908.it

champions league stasera ajaxDove vedere Ajax-Inter del 17 Settembre 2025 in TV e streaming gratis? - L'Inter debutta in Champions contro l'Ajax stasera alle 21, diretta su Prime Video; nessun match italiano in chiaro su Sky. Da tech.everyeye.it

