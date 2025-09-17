Champions League stasera Ajax-Inter | tutto sulla partita e dove vederla

La lunga attesa è terminata: stasera, mercoledì 17 settembre 2025, riparte ufficialmente l’avventura in Champions League dell’Inter che affronterà l’Ajax: ecco tutte le info sulla partita e dove vederla. I nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, sono attesi all’Amsterdam Arena, dove affronteranno l’undici di John Heitinga nella prima giornata della fase a gironi della massima competizione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

