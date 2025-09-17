Champions League PSG devastante | Atalanta travolta 4-0
Parigi (Francia), 17 settembre 2025 – A pochi mesi dal trionfo nella finale di Monaco di Baviera contro l’Inter, il Paris Saint-Germain non fa sconti a un’altra squadra italiana a tinte nerazzurre: i campioni d’Europa in carica travolgono infatti 4-0 l’Atalanta all’esordio della nuova stagione di Champions. Una vera e propria prova di forza e qualità degli uomini di Luis Enrique, che hanno ancora una volta sfoggiato un gioco straordinario - fatto di dinamismo, velocità e meccanismi rodati alla perfezione - e hanno archiviato la pratica di fatto già nel primo tempo. Passato in vantaggio già al 3’ grazie a un Marquinhos glaciale sotto porta, i il PSG ha subito sciolto le briglie e squadernato un calcio brillante che ha portato a una grande mole di palle gol, tutte disinnescate da un provvidenziale Carnesecchi che però non ha potuto nulla sul destro imparabile di Kvaratskhelia al 39’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: champions - league
