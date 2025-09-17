Champions League oggi inizia la nuova esperienza per l’Inter contro l’Ajax | la squadra di Chivu è pronta

Champions League, la società nerazzurra annuncia sui social gli orari della sfida di questa sera contro l’Ajax: le ultime sulla squadra di Chivu. Oggi inizia ufficialmente la Champions League per l’ Inter, che affronterà l’ Ajax nella prima giornata della fase a gironi 2025-26. La squadra di Cristian Chivu arriva a questa sfida con la voglia di riscattare un inizio di stagione complicato in campionato, dopo le due sconfitte subite contro Udinese e Juventus. Nonostante le difficoltà, i nerazzurri sono determinati a dimostrare il proprio valore in Europa, con la consapevolezza che la Champions rappresenta un’occasione unica per risollevarsi e tornare a vincere. 🔗 Leggi su Internews24.com

