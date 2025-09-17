Champions League occasione di riscatto | Chivu cerca la reazione dopo il deludente avvio
Champions League, l’Inter affronta l’Ajax con la necessità di riscatto: tra dubbi e cambiamenti, Chivu cerca il rilancio. L’ Inter si appresta ad affrontare l’Ajax nella prima giornata della Champions League 2025-26 con il morale basso, dopo un inizio di stagione complicato. Due sconfitte nelle prime tre giornate di Serie A (contro Udinese e Juventus ) hanno lasciato il segno e alimentato i dubbi sull’operato di Cristian Chivu, che sta vivendo un avvio turbolento. Nonostante la vittoria convincente contro il Torino (5-0), i successivi ko hanno messo in evidenza le fragilità di una squadra che sembrava pronta a fare il salto di qualità dopo la finale di Champions League persa contro il PSG. 🔗 Leggi su Internews24.com
