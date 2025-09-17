Champions League Manchester City-Napoli | probabili formazioni e orari tv

Sport.quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 17 settembre 2025 - Dopo le tre vittorie su altrettanti match disputati in Serie A, il Napoli sogna di proseguire la striscia positiva anche in Champions League: per farlo, nella partita in programma giovedì 18 settembre alle 21, dovrà battere a domicilio il Manchester City, match che segnerà il ritorno degli azzurri nella competizione europea più prestigiosa dopo un anno di assenza.   Le probabili formazioni.   Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku. Allenatore: Guardiola Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

champions league manchester city napoli probabili formazioni e orari tv

© Sport.quotidiano.net - Champions League, Manchester City-Napoli: probabili formazioni e orari tv

In questa notizia si parla di: champions - league

Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League del Principato di Monaco

Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

Champions League, Manchester City-Napoli: probabili formazioni e orari tv; Champions League, Psg subito letale: 4 a 0 con l'Atalanta. Ajax-Inter 0-2 al 47' - Paris SG-Atalanta, cronaca testuale; Guardiola: Non siamo tra le favorite. Quando lo eravamo, abbiamo vinto solo una volta....

champions league manchester cityChampions League, Manchester City-Napoli: probabili formazioni e orari tv - Di Lorenzo e Conte presentano in conferenza stampa il ritorno degli azzurri in Europa. sport.quotidiano.net scrive

champions league manchester cityManchester City-Napoli, la vigilia dell'esordio in Champions: rifinitura in corso a Castel Volturno - Domani il Napoli di Antonio Conte farà il suo esordio in Champions League in casa del Manchester City. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Champions League Manchester City