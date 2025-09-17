In questa notizia si parla di: champions - league

Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League del Principato di Monaco

Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

Champions League: Ajax-Inter 0-1e Paris SG-Atalanta 2-0. Giovedì Manchester City-Napoli

@sscnapoli, Di Lorenzo: "La Champions League ci era mancata"

Champions League, Manchester City-Napoli: probabili formazioni e orari tv - Di Lorenzo e Conte presentano in conferenza stampa il ritorno degli azzurri in Europa.

Manchester City-Napoli, la vigilia dell'esordio in Champions: rifinitura in corso a Castel Volturno - Domani il Napoli di Antonio Conte farà il suo esordio in Champions League in casa del Manchester City.