Champions League | l’Inter supera l’Ajax con doppio Thuram l’Atalanta crolla a Parigi
L’Inter si ritrova ad Amsterdam con super Thuram autore di una doppietta, l’Atalanta sprofonda a Parigi al cospetto dei campioni in carica in una partita dal risultato mai in discussione. Serate opposte per le due italiane impegnate in Champions League: i nerazzurri iniziano col piede giusto il cammino europeo, guidati dall’attaccante francese che – con un gol per tempo, entrambi di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo – fa respirare Cristian Chivu, che necessitava di un risultato positivo dopo le due sconfitte consecutive in campionato tra Udinese e Juventus. Non c’è storia invece al ‘Parco dei Principi’, dove la Dea alza virtualmente bandiera bianca già dopo tre minuti, punita dalla zampata di Marquinhos su cross rasoterra di Fabian Ruiz in un’azione confezionata da due vecchie conoscenze della Serie A. 🔗 Leggi su Lapresse.it
