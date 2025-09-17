Champions League Inter pronta alla sfida contro l’Ajax | un mercoledì ricco di emozioni e impegni

Champions League, un mercoledì ricco di impegni per l’Inter in quattro competizioni: tutti gli appuntamenti dei nerazurri. Oggi è una giornata storica per l’ Inter che si prepara ad affrontare l’ Ajax ad Amsterdam, nella prima giornata della Champions League 202526. La squadra di Cristian Chivu ha finalmente l’opportunità di mettere alle spalle le difficoltà in campionato e dimostrare il suo valore in Europa. La sfida si terrà alla Johan Cruijff Arena alle ore 21:00, e sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. Il cammino europeo dei nerazzurri parte con il confronto contro l’ Ajax, una squadra che, pur non vivendo un periodo d’oro, resta comunque un avversario di grande tradizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

