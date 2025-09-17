Champions League il Napoli ritrova Meret | il portiere recuperato per il City

L’estremo difensore azzurro ha smaltito l’affaticamento muscolare e sarà a disposizione di Conte. Spinazzola e Olivera si giocano una maglia a sinistra. Il Napoli ritrova il suo numero uno in vista dell’esordio nella fase campionato di Champions League contro il Manchester City. Alex Meret, fermato da un affaticamento muscolare che gli aveva impedito di scendere in campo a Firenze, si è allenato ieri in gruppo ed è pronto a difendere la porta azzurra domani sera all’Etihad Stadium. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it