Champions League il Napoli ritrova Meret | il portiere recuperato per il City
L'estremo difensore azzurro ha smaltito l'affaticamento muscolare e sarà a disposizione di Conte. Spinazzola e Olivera si giocano una maglia a sinistra. Il Napoli ritrova il suo numero uno in vista dell'esordio nella fase campionato di Champions League contro il Manchester City. Alex Meret, fermato da un affaticamento muscolare che gli aveva impedito di scendere in campo a Firenze, si è allenato ieri in gruppo ed è pronto a difendere la porta azzurra domani sera all'Etihad Stadium.
Champions League: il Napoli ritrova Meret per la sfida al City - Confermate con forza e con personalità le ambizioni di squadra di vertice in campionato, Antonio Conte è concentratissimo ora sul ritorno del Napoli in Europa.
Corriere dello Sport: "Smorfia Napoli. Conte-Pep 4-3" - Domani all'Etihad, nell'esordio del Napoli in Champions League, andrà in scena il primo confronto europeo tra i due allenatori, dopo i sette incroci avvenuti in Pr ...