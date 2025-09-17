Champions League il Napoli ritorna sul palcoscenico europeo e trova subito il Manchester City
(Adnkronos) – Il Napoli torna a calcare il palcoscenico della Champions League, dopo un anno di digiuno da tutte le competizioni europee. La squadra di Conte comincia la sua avventura contro il Manchester City in quella che si preannuncia una sfida imperdibile. I precedenti tra le due squadre sono quattro: nel 2011 un pari e un successo degli azzurri, mentre nel 2017 ha sempre vinto la formazione inglese. In tutti i casi, c’è sempre stato grande spettacolo con il Napoli che è sempre andato a segno. Per gli esperti di Sisal, in questo match la bilancia pende nettamente a favore degli uomini di Guardiola, avanti a 1,65, si sale a 5,25 per il blitz del Napoli all’Etihad, il pareggio vale 4,00. 🔗 Leggi su Seriea24.it
