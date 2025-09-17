Champions League 2025 Thuram trascina l’Inter ad Amsterdam Crollo Atalanta con il PSG
Serata di Champions League agrodolce per le squadre italiane. Una vittoria ed una sconfitta il bilancio di Inter e Atalanta in questo mercoledì sera. La squadra di Chivu riscatta le delusioni del campionato con un 2-0 ad Amsterdam contro l’Ajax, mentre la formazione di Juric crolla a Parigi contro i campioni in carica per 4-0 in un esordio europeo in questa stagione da dimenticare. Ci pensa Marcos Thuram a riportare il sorriso in casa Inter. Due colpi di testa dell’attaccante francese regalano i primi tre punti europei alla formazione di Chivu, che ha avuto risposte importanti anche da Pio Esposito, lanciato titolare al posto dell’acciaccato Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it
Champions League: Ajax-Inter 0-2 e Paris SG-Atalanta 4-0. Giovedì Manchester City-Napoli
. @sscnapoli, Di Lorenzo: "La Champions League ci era mancata" - X Vai su X
Champions League, è 'festa' Inter con l'Ajax (2 a 0). L'Atalanta affonda a Parigi con il Psg (4 a 0); Inter, che partenza: doppio Thuram e Ajax ko 2-0; Champions League: Inter buona la prima, Thuram manda ko l'Ajax.
Thuram, dalle critiche per il sorriso ai gol in Champions: "Spiegare? No, interpretate ciò che volete" - Marcus Thuram ha risposto a chi lo ha criticato per il suo comportamento in Juve-
Champions League: Inter buona la prima, Thuram manda ko l'Ajax - E infatti in Olanda ci ha pensato lui, con una doppietta di testa (come Hernan Crespo sempre contro l'Ajax nel 2002/03), a regalare i primi tre punti in Champions League ai nerazzurri di Cristian ...