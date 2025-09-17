Champions League 2025 Thuram trascina l’Inter ad Amsterdam Crollo Atalanta con il PSG

Oasport.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata di Champions League agrodolce per le squadre italiane. Una vittoria ed una sconfitta il bilancio di Inter e Atalanta in questo mercoledì sera. La squadra di Chivu riscatta le delusioni del campionato con un 2-0 ad Amsterdam contro l’Ajax, mentre la formazione di Juric crolla a Parigi contro i campioni in carica per 4-0 in un esordio europeo in questa stagione da dimenticare. Ci pensa Marcos Thuram a riportare il sorriso in casa Inter. Due colpi di testa dell’attaccante francese regalano i primi tre punti europei alla formazione di Chivu, che ha avuto risposte importanti anche da Pio Esposito, lanciato titolare al posto dell’acciaccato Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it

champions league 2025 thuram trascina l8217inter ad amsterdam crollo atalanta con il psg

© Oasport.it - Champions League 2025, Thuram trascina l’Inter ad Amsterdam. Crollo Atalanta con il PSG

In questa notizia si parla di: champions - league

Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League del Principato di Monaco

Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

Champions League, è 'festa' Inter con l'Ajax (2 a 0). L'Atalanta affonda a Parigi con il Psg (4 a 0); Inter, che partenza: doppio Thuram e Ajax ko 2-0; Champions League: Inter buona la prima, Thuram manda ko l'Ajax.

champions league 2025 thuramThuram, dalle critiche per il sorriso ai gol in Champions: “Spiegare? No, interpretate ciò che volete” - Marcus Thuram ha risposto a chi lo ha criticato per il suo comportamento in Juve- Da fanpage.it

champions league 2025 thuramChampions League: Inter buona la prima, Thuram manda ko l'Ajax - E infatti in Olanda ci ha pensato lui, con una doppietta di testa (come Hernan Crespo sempre contro l'Ajax nel 2002/03), a regalare i primi tre punti in Champions League ai nerazzurri di Cristian ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Champions League 2025 Thuram