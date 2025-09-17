Serata di Champions League agrodolce per le squadre italiane. Una vittoria ed una sconfitta il bilancio di Inter e Atalanta in questo mercoledì sera. La squadra di Chivu riscatta le delusioni del campionato con un 2-0 ad Amsterdam contro l’Ajax, mentre la formazione di Juric crolla a Parigi contro i campioni in carica per 4-0 in un esordio europeo in questa stagione da dimenticare. Ci pensa Marcos Thuram a riportare il sorriso in casa Inter. Due colpi di testa dell’attaccante francese regalano i primi tre punti europei alla formazione di Chivu, che ha avuto risposte importanti anche da Pio Esposito, lanciato titolare al posto dell’acciaccato Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Champions League 2025, Thuram trascina l’Inter ad Amsterdam. Crollo Atalanta con il PSG