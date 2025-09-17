Champions | l' Atalanta dimentica Parigi l' Inter non stecca
AGI- Esordio da dimenticare per l' Atalanta di Ivan Juric, il Paris Saint-Germain vince 4-0 grazie alle reti di Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Ramos. I nerazzurri, impegnati in campionato contro il Torino, dovranno subito voltare pagina: nella seconda giornata a Bergamo arriverà il Club Brugge, squadra da battere per cancellare il ko di Parigi. Formazioni a Sorpresa e Dominio Iniziale del PSG. Tre le sorprese rispetto alla vigilia: Scalvini ha lasciato il posto a Djimsiti, sulla corsia mancina spazio a Bernasconi, con Krstovic in panchina e Pasalic falso nueve (prima da titolare anche per Musah ).
In questa notizia si parla di: champions - atalanta
Champions League: Ajax-Inter 0-2 e Paris SG-Atalanta 4-0. Giovedì Manchester City-Napoli Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it
ATALANTA IN DIFFICOLTÀ. AL MOMENTO DECIDE THURAM IN OLANDA Terminati i primi tempi in Champions: Psg-Atalanta 2-0, Ajax-Inter 0-1, Liverpool-Atletico 2-1, Bayern-Chelsea 2-1
Champions League, è 'festa' Inter con l'Ajax (2 a 0). L'Atalanta affonda a Parigi con il Psg (4 a 0) - Un gol per tempo e l'Inter batte l'Ajax; Scontri a Parigi, arrestati 19 tifosi dell'Atalanta; Atalanta, un esordio da dimenticare.
Champions, Atalanta ko 4-0 a Parigi contro il PSG, l'Inter supera l'Ajax 2-0 ad Amsterdam - Bergamaschi in difficoltà al Parco dei principi contro i campioni d'Europa.
Champions Leauge, Psg in vantaggio 2-0 sull'Atalanta - Il Paris Saint Germain chiude il primo tempo del match di Champions League contro l' Atalanta, in vantaggio per 2-