Champions | l' Atalanta dimentica Parigi l' Inter non stecca

Agi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI- Esordio da dimenticare per l' Atalanta di Ivan Juric, il Paris Saint-Germain vince 4-0 grazie alle reti di Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Ramos. I nerazzurri, impegnati in campionato contro il Torino, dovranno subito voltare pagina: nella seconda giornata a Bergamo arriverà il Club Brugge, squadra da battere per cancellare il ko di Parigi. Formazioni a Sorpresa e Dominio Iniziale del PSG. Tre le sorprese rispetto alla vigilia: Scalvini ha lasciato il posto a Djimsiti, sulla corsia mancina spazio a Bernasconi, con Krstovic in panchina e Pasalic falso nueve (prima da titolare anche per Musah ). 🔗 Leggi su Agi.it

champions l atalanta dimentica parigi l inter non stecca

© Agi.it - Champions: l'Atalanta dimentica Parigi, l'Inter non stecca

In questa notizia si parla di: champions - atalanta

Dove vedere in tv PSG-Atalanta, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Paris Saint Germain-Atalanta (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Altro che Napoli, è un’altra la regina della Serie A: è la nuova Atalanta: Champions assicurata

Champions League, è 'festa' Inter con l'Ajax (2 a 0). L'Atalanta affonda a Parigi con il Psg (4 a 0) - Un gol per tempo e l'Inter batte l'Ajax; Scontri a Parigi, arrestati 19 tifosi dell'Atalanta; Atalanta, un esordio da dimenticare.

champions atalanta dimentica parigiChampions, Atalanta ko 4-0 a Parigi contro il PSG, l'Inter supera l'Ajax 2-0 ad Amsterdam - Bergamaschi in difficoltà al Parco dei principi contro i campioni d'Europa. rtl.it scrive

champions atalanta dimentica parigiChampions Leauge, Psg in vantaggio 2-0 sull'Atalanta - Il Paris Saint Germain chiude il primo tempo del match di Champions League contro l' Atalanta, in vantaggio per 2- Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Champions Atalanta Dimentica Parigi