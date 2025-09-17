Champions | l' Atalanta dimentica Parigi l' Inter non stecca

AGI- Esordio da dimenticare per l' Atalanta di Ivan Juric, il Paris Saint-Germain vince 4-0 grazie alle reti di Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Ramos. I nerazzurri, impegnati in campionato contro il Torino, dovranno subito voltare pagina: nella seconda giornata a Bergamo arriverà il Club Brugge, squadra da battere per cancellare il ko di Parigi. Formazioni a Sorpresa e Dominio Iniziale del PSG. Tre le sorprese rispetto alla vigilia: Scalvini ha lasciato il posto a Djimsiti, sulla corsia mancina spazio a Bernasconi, con Krstovic in panchina e Pasalic falso nueve (prima da titolare anche per Musah ). 🔗 Leggi su Agi.it

