Champions | Inter vince in casa Ajax 0-2 con doppietta di Thuram Atalanta | pesante sconfitta col Psg 4-0 Risultati e classifica

Serate opposte per le due italiane impegnate in Champions League: i nerazzurri iniziano col piede giusto il cammino europeo, guidati dall'attaccante francese che - con un gol per tempo, entrambi di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo - fa respirare Cristian Chivu, che necessitava di un risultato positivo dopo le due sconfitte consecutive in campionato tra Udinese e Juventus. Non c'è storia invece al 'Parco dei Principi', dove la Dea alza virtualmente bandiera bianca già dopo tre minuti L'articolo Champions: Inter vince in casa Ajax (0-2) con doppietta di Thuram. Atalanta: pesante sconfitta col Psg (4-0). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

