Champions Conte | Il City rappresenta la storia degli ultimi anni
Tempo di lettura: 2 minuti “ Sicuramente andiamo ad affrontare una squadra che rappresenta la storia degli ultimi anni in cui è stata protagonista assoluta. Il City è un top club con un allenatore altrettanto al top. Ci arriviamo con umiltà e con uno scudetto sulla maglia, frutto di un’annata straordinaria e ora vogliamo confrontarci in Europa in maniera molto umile”. Antonio Conte si presenta al primo appuntamento di Champions con il Manchester City con umiltà ma anche con la consapevolezza della propria forza. “ Ci consideriamo – dice – degli alunni che vengono ad affrontare i maestri. Da parte nostra c’è comunque la voglia di capire, di confrontarci con queste realtà molto importanti per capire come stiamo procedendo, come sta andando questo processo che abbiamo iniziato l’anno scorso”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Napoli Champions League, Alessandro Vocalelli: «Con Conte e 200 milioni sul mercato…»
Conte da Champions? Chivu cucirà gli strappi? E Tudor... Sette domande per sette allenatori
Pepe svela il retroscena: «Conte mi diceva spesso questa cosa. Vi racconto cosa successe prima della finale di Champions con il Barcellona»
