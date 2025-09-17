Champions | colpo Inter cade l' Atalanta
23.06 L'Inter passa 2-0 in casa dell'Ajax, a Parigi poker del Psg all'Atalanta. Al 'Parco dei Principi' di Parigi, Psg avanti già al 3' con Marquinhos.Raddoppia Kvaratskhelia (39').Carnesecchi para rigore Barcola (44').Al 51' una gran serpentina in area di Nuno Mendes vale il tris. G.Ramos firma il 4-0 (91'). Alla Crujiff Arena di Amsterdam, Sommer ferma Godts tutto solo. Subito dopo c'è l'imperioso stacco di Thuram su angolo di Calhanoglu, 0-1 (44'). Stessa azione nella ripresa: corner del turco e 'capocciata' del francese per il bis (47'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Boom Napoli, i tifosi ora ci credono: colpo da Champions e Inter distrutta
Como da Champions: Fabregas pronto a chiudere il colpo dalla Juve
Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Sohm, obiettivo Champions. Ora vice Kean e Dodo
Akanji si sposta a Milano, ma in prestito all’Inter; Serie A, il commentone della seconda giornata di campionato; Serie A, colpo Udinese a San Siro con l’Inter. La Lazio travolge il Verona.
Champions League: Inter buona la prima, Thuram manda ko l'Ajax - E infatti in Olanda ci ha pensato lui, con una doppietta di testa (come Hernan Crespo sempre contro l'Ajax nel 2002/03), a regalare i primi tre punti in Champions League ai nerazzurri di Cristian ... Scrive ansa.it
Champions, triplo colpo esterno: Bruges, Pafos e Qarabag vincono l'andata dei preliminari - Stasera, infatti, sono andate in scena tre partite valide per l'andata dell'ultimo turno preliminare, quello che regala all'accesso al girone. Segnala corrieredellosport.it