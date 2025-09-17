Champions 2025 26 PSG-Atalanta | dove vederla in TV e streaming probabili formazioni

Mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21:00, il Parc des Princes ospiterà la sfida tra Paris Saint-Germain e Atalanta, valida per la fase a gironi della UEFA Champions League 202526. Il PSG, campione in carica della competizione, affronterà la squadra di Ivan Juri? in quella che si preannuncia una partita molto intensa, tra colpi di scena e azioni spettacolari. Dove vedere PSG-Atalanta in TV e streaming. Il match sarà trasmesso in diretta in Italia su DAZN, mentre in altri paesi sarà disponibile su piattaforme come Amazon Prime Video, discovery+ o Paramount+, garantendo a tutti gli appassionati la possibilità di seguire la sfida in TV o in streaming, comodamente da casa o in mobilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

