Champions 2025 26 Juventus-Borussia Dortmund in 7 foto
Girandola di emozioni martedì sera, 16 settembre, allo Stadium per l’ esordio nella Champions League 202526 della Juventus. I bianconeri hanno pareggiato 4-4 contro il Borussia Dortmund in un match che è deflagrato nella ripresa dopo un primo tempo senza reti. I tedeschi sono passati in vantaggio 3 volte con le reti di Karim Adeyemi, Felix Nmecha, Yan Couto a cui si è aggiunto il rigore del 4-2 con Ramy Bensebaini. La squadra di Tudor non ha mollato ed è sempre riuscita a pareggiare con Yildiz (con una perla alla Del Piero), Vlahovic (doppietta) e la rete finale al 95? di Kelly. Questo articolo Champions 202526, Juventus-Borussia Dortmund in 7 foto proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
