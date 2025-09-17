© Ilfattoquotidiano.it - Cgil: “Con il governo Meloni la pensione anticipata è un miraggio. Il Tfr per raggiungere la soglia non è la soluzione”

La soglia necessaria per accedere alla pensione anticipata è aumentata rapidamente tra il 2022 e il 2025 e salirà ancora fino al 2030 rendendo l’uscita prima della vecchiaia “un miraggio “. Lo sostiene la Cgil spiegando che l’utilizzo del Tfr per raggiungere la soglia necessaria alla pensione anticipata a 64 anni, età che sarà aumentata nel 2027 con la crescita dell’aspettativa di vita, “non è la soluzione ”. In uno studio appena pubblicato il sindacato calcola che la soglia pari quest’anno a tre volte l’assegno sociale (circa 1.616 euro lordi) e che nel 2030 salirà ancora (a 3,2 volte) potrà essere necessario per uscire in anticipo aver maturato 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

