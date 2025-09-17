Cestini per i rifiuti lo svuotamento costa troppo | partita la rimozione dalle aree verdi del municipio

In via Libero Leonardi, nell’area verde la “Casa dei Bimbi”, gli operai hanno rimosso i cinque cestini presenti. Non sono gli unici perché, l’amministrazione del municipio VII, li sta facendo rimuovere in tutto il territorio.L'onere di svuotare i cestini “Sono una trentina le aree interessate da. 🔗 Leggi su Romatoday.it