Cessione San Siro a Milan e Inter | approvata la delibera dalla Giunta comunale

Tg24.sky.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro  e delle aree circostanti a Inter e Milan. Ora il documento dovrà essere discusso dalle commissioni, a partire da venerdì, e approderà nell'aula del Consiglio comunale la prossima settimana. "Vi confermo che la Giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che verrà portata all'attenzione del Consiglio comunale", ha detto la vicesindaca che ha la delega all'Urbanistica Anna Scavuzzo nel dopo Giunta convocato con la stampa. "Ora ci saranno una serie di commissioni dedicate per entrare nel merito del provvedimento". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

cessione san siro a milan e inter approvata la delibera dalla giunta comunale

© Tg24.sky.it - Cessione San Siro a Milan e Inter: approvata la delibera dalla Giunta comunale

In questa notizia si parla di: cessione - siro

Nuovo San Siro, conto alla rovescia per la cessione dell’area a Inter e Milan. Operazione da 1,2 miliardi di euro. Cosa manca ancora

San Siro, cessione entro il 31 luglio: oggi vertice tra Milan, Inter e Sala

San Siro sotto inchiesta: la Procura di Milano indaga sulla cessione del Meazza

Cessione di San Siro a Inter e Milan, ok dalla giunta Sala; Cessione San Siro a Milan e Inter: approvata la delibera dalla Giunta comunale; San Siro, accordo tra Comune e i club sulla cessione dello stadio.

cessione san siro milanCessione di San Siro a Inter e Milan, ok dalla giunta Sala - Dopo lo “sconto" di 14 milioni sulla compartecipazione di Palazzo Marino alla spesa dei due club, arriva l’ok sulla delibera di vendita. Secondo msn.com

Cessione San Siro a Milan e Inter: approvata la delibera dalla Giunta comunale - La Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Cessione San Siro Milan