La Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Ora il documento dovrà essere discusso dalle commissioni, a partire da venerdì, e approderà nell'aula del Consiglio comunale la prossima settimana. "Vi confermo che la Giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che verrà portata all'attenzione del Consiglio comunale", ha detto la vicesindaca che ha la delega all'Urbanistica Anna Scavuzzo nel dopo Giunta convocato con la stampa. "Ora ci saranno una serie di commissioni dedicate per entrare nel merito del provvedimento". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Cessione San Siro a Milan e Inter: approvata la delibera dalla Giunta comunale