Cessione di San Siro a Inter e Milan ok dalla giunta Sala
Milano, 17 settembre 2025 – Nessuna sorpresa, ma il passaggio è comunque a suo modo storico. Lo stadio di San Siro si avvia a diventare di proprietà di Milan e Inter, due club che ne hanno fatto dalla fine degli anni ‘20 la loro “casa”, rimasta tale anche quando – nel 1935 – fu acquistato dall’Amministrazione comunale. Dalla Giunta di Milano, infatti, nel pomeriggio è arriva l'ok alla delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. Lo ha annunciato la vicesindaca Anna Scavuzzo durante la conferenza stampa al termine della riunione a Palazzo Marino. La Giunta, ha spiegato l’esponente della giunta Sala, " ha esaminato favorevolmente la delibera che verrà portata in consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
