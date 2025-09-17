Cerpelletti dopo Ajax Inter Primavera | Oggi Taho è stato bravissimo mi ispiro a Calhanoglu e non solo Ecco cosa ci chiede Carbone

Il centrocampista dell’Inter Primavera, Filippo Cerpelletti, ha voluto dire la sua dopo il pareggio rimediato in Youth League contro l’Ajax. Intercettato dai giornalisti presenti allo Sportpark de Toekomst per Ajax Inter Primavera, il centrocampista dei nerazzurri, Filippo Cerpelletti, ha analizzato così il pareggio per 1 a 1 ottenuto dalla squadra di Benito Carbone all’esordio stagionale in Youth League. Tra i protagonisti assoluti della partita di questo pomeriggio il portiere della beneamata, Taho, autore di diversi interventi decisivi che hanno permesso alla squadra di portare a casa il punto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cerpelletti dopo Ajax Inter Primavera: «Oggi Taho è stato bravissimo, mi ispiro a Calhanoglu e non solo. Ecco cosa ci chiede Carbone»

