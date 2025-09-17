Cerno | sig Hannoun non abbiamo paura di te
Mentre la piazza s'infiamma da Pisa a Padova nel segno dei Pro Pal, il loro ideologo, il signor Mohammed Hannoun, uomo che nelle democrazie non ideologiche non sta davanti al Campidoglio a pontificare ma nelle black list dei governi, ha fatto un appello pubblico e violento, una di quelle cose che poteva scrivere il killer di Charlie Kirk su una delle sue pallottole, contro il quotidiano che dirigo, Il Tempo. Non tedio i nostri lettori con l'elenco dei suoi insulti e delle sue infamie nel nome dell'Islam che fortunatamente è qualcosa di molto diverso da questo signore. Anche perché nazifascisti e carta igienica sono frasi che oggi, nell'Italia che non fa salire gli ebrei su un taxi a Milano, sappiamo bene a che parte politica andrebbero rivolte. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Caso Hannoun, Mollicone: "Solidarietà a Cerno. Opposizioni contigue a questi ambienti"
Cerno: sig. Hannoun non abbiamo paura di te.
