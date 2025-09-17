Cerchiate questa data 35 °C in arrivo in queste zone | si torna al mare

Le previsioni meteo degli esperti presentano un quadro inusuale per il periodo, di nuovo termometro oltre i livelli di guardia: gli scenari Stiamo assistendo a una situazione meteorologica piuttosto particolare. Nonostante l’estate stia giungendo alla sua conclusione, con l’equinozio d’autunno dell’inizio della prossima settimana, il 22 settembre, pare che il caldo non intenda abbandonarci, anzi. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

