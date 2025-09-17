‘C’era una volta il West’ incoronato miglior western da 480 registi

Sbircialanotizia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi cinquecento registi, convocati dalla storica rivista britannica, hanno appena rivisto la gerarchia del western: il film che domina il genere è italiano e porta la firma di Sergio Leone. Il verdetto, emerso dalla più recente edizione del sondaggio di Sight & Sound, aggiunge un nuovo capitolo all’amore mondiale per il nostro cinema. Un verdetto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

8216c8217era una volta il west8217 incoronato miglior western da 480 registi

© Sbircialanotizia.it - ‘C’era una volta il West’ incoronato miglior western da 480 registi

In questa notizia si parla di: volta - west

Kanye West offre alla moglie Bianca Censori 250mila dollari per indossare in pubblico un completo di lingerie fatto di caramelle. E non è la prima volta

Spari, silenzi e leggende: cosa nasconde davvero C’era una volta il West, il film che apre la Trilogia del Tempo

Cerca Video su questo argomento: 8216c8217era Volta West8217 Incoronato