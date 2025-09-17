‘C’era una volta il West’ incoronato miglior western da 480 registi
Quasi cinquecento registi, convocati dalla storica rivista britannica, hanno appena rivisto la gerarchia del western: il film che domina il genere è italiano e porta la firma di Sergio Leone. Il verdetto, emerso dalla più recente edizione del sondaggio di Sight & Sound, aggiunge un nuovo capitolo all’amore mondiale per il nostro cinema. Un verdetto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Spari, silenzi e leggende: cosa nasconde davvero C'era una volta il West, il film che apre la Trilogia del Tempo
