centro di ascolto comunale per malati oncologici la proposta di di bello

Tarantini Time Quotidiano Sarà il Consiglio comunale di Taranto, riunito in modalità question time, a discutere e deliberare sull’istituzione di un Centro Comunale di ascolto gratuito per malati oncologici. La mozione, a firma del consigliere comunale avv. Cosimo Di Bello (Italia Oltre), approderà in aula il prossimo 3 ottobre alle ore 14.30, come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo consiliari. L’iniziativa giunge in un momento particolarmente significativo per Taranto, che si prepara ad affrontare la questione dell’ex Ilva, con tutte le problematiche sul piano del lavoro, dell’ambiente e della salute pubblica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

