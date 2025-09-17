Centri fantasma e colloqui via chat per attrarre nuovi adepti | dentro il mondo oscuro di Scientology a Catania

Due palazzi storici di Catania, Rindone e Libertini, custodiscono la Missione di quella che è considerata una delle Chiese più ricche, famose e controverse del Pianeta. Stiamo parlando di Scientology, il movimento “filosofico-religioso” (per alcuni solo filosofico, per altri solo religioso). 🔗 Leggi su Cataniatoday.it