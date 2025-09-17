Centomila stagioni di cuore di Lisa Di Giovanni | un anno dopo l’uscita
A un anno dalla pubblicazione, Centomila stagioni di cuore di Lisa Di Giovanni si conferma come una delle raccolte poetiche più apprezzate del panorama contemporaneo. Uscito il 5 ottobre 2024 per Jolly Roger Edizioni, il volume ha conquistato lettori e appassionati. Indice. Centomila stagioni di cuore – Lisa Di Giovanni: un viaggio poetico. Lisa Di Giovanni: biografia e attività culturale Premi e riconoscimenti.. Un’autrice tra poesia e divulgazione. FAQ su Centomila stagioni di cuore. Centomila stagioni di cuore – Lisa Di Giovanni: un viaggio poetico. Con i suoi 84 haiku, la raccolta si è affermata come un viaggio sensoriale e contemplativo attraverso le stagioni della natura e dell’anima. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
